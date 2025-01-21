وزارة الدفاع الكورية توافق على خطة نقل مطار ديغو العسكري

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية اليوم الثلاثاء أنها وافقت رسميا على خطة نقل مطار عسكري في مدينة ديغو الجنوبية الشرقية.وجاءت هذه الموافقة بعد حوالي عشرة أشهر من طلب حكومة المدينة من الوزارة الموافقة على الخطة.وبموجب قانون مشروعات الدفاع الوطني والمرافق العسكرية، فإن القرار الأخير يعطي الحق لحكومة المدينة لتقديم تعويضات عن الأراضي والمباني المتضررة من النقل.وتخطط حكومة مدينة ديغو لبناء مطار جديد في مناطق "أوي صونغ" و"غُن وي" القريبة، بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، بحلول عام 2030، وبتكلفة تبلغ 11.5 تريليون وون، أي حوالي ثمانية مليارات دولار أمريكي.وتخطط المدينة للتبرع بالمطار الجديد لوزارة الدفاع، في حين ستنقل الوزارة موقع المطار العسكري الحالي إلى المدينة.