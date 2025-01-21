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الاقتصادية

كوريا وماليزيا تعقدان الجولة السادسة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

Write: 2025-01-21 10:42:17

كوريا وماليزيا تعقدان الجولة السادسة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وماليزيا الجولة السادسة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية خلال هذا الأسبوع.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء إن البلدين سيعقدان المفاوضات عبر الإنترنت في الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة.
جاء ذلك بعد أن أعلن الجانبان عن استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة في مارس من العام الماضي.
واتفقت الدولتان في نوفمبر الماضي على إبرام اتفاقية التجارة بسرعة، وذلك خلال قمة بين قادة البلدين وكذلك في محادثات بين وزيريْ التجارة.
وفي الجولة السادسة من المحادثات، تأمل الحكومة الكورية في إحراز تقدم في المفاوضات في أحد عشر قطاعا، بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار ومكان المنشأ والتعاون الاقتصادي.






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