انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 5.1% في أول 20 يوما من يناير

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 5% على أساس سنوي في أول 20 يوما من يناير الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 31.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 5.1% عن العام السابق.ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 1.4% إلى 2.18 مليار دولار، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد إلى 14.5.وزادت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 19.2%، في حين انخفضت شحنات السيارات بنسبة 7.3% وانخفضت شحنات المنتجات البترولية بحوالي 30%.كما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.9%، والولايات المتحدة بنسبة 9.6%، في حين زادت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 13.9%.وانخفضت الواردات بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 35.4 مليار دولار خلال فترة العشرين يوما، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 3.77 مليار دولار.