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السياسية

القوات الجوية الكورية والأمريكية تبدأ أول مناورات مشتركة لهذا العام

Write: 2025-01-21 14:19:24Update: 2025-01-21 14:35:09

القوات الجوية الكورية والأمريكية تبدأ أول مناورات مشتركة لهذا العام

Photo : YONHAP News

قالت  القوات  الجوية الكورية  الجنوبية  إنها  ستجري  أول  مناورات  مشتركة مع  الولايات  المتحدة هذا  العام  في  قاعدة  "وان جو"  الجوية  الكورية على  مدار  4  أيام  بدءا  من  اليوم  الثلاثاء.
يذكر  أن  هذه  المناورات  التي  يطلق  عليها  "توأم  الصقر" عبارة  عن  مناورات جوية  مشتركة  على  مستوى  الكتائب، وتجريها  القوات  الجوية الكورية  والأمريكية،  وتتناوب كل  منهما  على  نشر  قواتها الجوية  في  القواعد الجوية  في  شبه  الجزيرة  الكورية. 
وقد  بدأ  إجراء  هذه  المناورات منذ  عام  1991  تحت  اسم  "مناورات  الصداقة"،  ثم  تغير  اسمها  إلى  الاسم  الحالي  منذ  عام  1997.
وتشارك  في  مناورات هذا  العام  مقاتلات من  طراز  "إف ايه  50"  وطائرات تحكم  جوي  وهجوم  من  طراز  "كي  ايه  1"  من  السرب  الثامن لمقاتلات  القوات  الجوية الكورية،  والطائرات  المقاتلة من  طراز  "ايه 10"  من  السرب  الحادي  والخمسين لمقاتلات  القوات  الجوية الأمريكية.
وسوف  تكون  هذه  هي  المرة  الأخيرة  التي  تشارك  فيها  الطائرة  المقاتلة من  طراز  "ايه 10"  في  تلك  المناورات  المشتركة.
ومن  المقرر  أن  تقوم  مجموعة من  الطيارين  الكوريين والأمريكيين  بإجراء  مناورات واقعية،  بما  في  ذلك  الدعم  الجوي  القريب وتنفيذ  دوريات  قتالية بحرية.
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