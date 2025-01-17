القوات الجوية الكورية والأمريكية تبدأ أول مناورات مشتركة لهذا العام

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قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية إنها ستجري أول مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة هذا العام في قاعدة "وان جو" الجوية الكورية على مدار 4 أيام بدءا من اليوم الثلاثاء.يذكر أن هذه المناورات التي يطلق عليها "توأم الصقر" عبارة عن مناورات جوية مشتركة على مستوى الكتائب، وتجريها القوات الجوية الكورية والأمريكية، وتتناوب كل منهما على نشر قواتها الجوية في القواعد الجوية في شبه الجزيرة الكورية.وقد بدأ إجراء هذه المناورات منذ عام 1991 تحت اسم "مناورات الصداقة"، ثم تغير اسمها إلى الاسم الحالي منذ عام 1997.وتشارك في مناورات هذا العام مقاتلات من طراز "إف ايه 50" وطائرات تحكم جوي وهجوم من طراز "كي ايه 1" من السرب الثامن لمقاتلات القوات الجوية الكورية، والطائرات المقاتلة من طراز "ايه 10" من السرب الحادي والخمسين لمقاتلات القوات الجوية الأمريكية.وسوف تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تشارك فيها الطائرة المقاتلة من طراز "ايه 10" في تلك المناورات المشتركة.ومن المقرر أن تقوم مجموعة من الطيارين الكوريين والأمريكيين بإجراء مناورات واقعية، بما في ذلك الدعم الجوي القريب وتنفيذ دوريات قتالية بحرية.