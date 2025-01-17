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وزارة العدل الكورية تصدر تأشيرات للأجانب العاملين في التمريض

Write: 2025-01-21 14:19:56Update: 2025-01-21 14:39:56

وزارة العدل الكورية تصدر تأشيرات للأجانب العاملين في التمريض

Photo : YONHAP News

صرحت  وزارة  العدل  في  كوريا  الجنوبية  اليوم  بأنها  قررت  إصدار  تأشيرات خاصة  بنشاط  معين  من  نوع  "ايه  7" لأول  مرة  للطلاب الأجانب  المقيمين  في  البلاد  والذين تخرجوا  في  إحدى  الجامعات  الكورية وحصلوا  على  رخصة  عمل  في  مجال  الرعاية التمريضية.
ويتم  منح  التأشيرة من  نوع  "ايه 7"  للعاملين  في  90  وظيفة  خصصتها  وزارة  العدل  وتحتاج إلى  القوى  العاملة ذات  المعارف  والفنون والوظائف  المتخصصة.
وقد  تم  إصدار  تأشيرة  من  هذا  النوع  لمقيم  أجنبي  كان  قد  بدأ  دراسته في  جامعة  كورية  في  عام  2018،  وظل  يقيم  في  البلاد  باستخدام تأشيرة  طلب  عمل  من  نوع  "دي  10" بعد  تخرجه،  ثم  حصل  على  رخصة  عمل  في  الرعاية التمريضية  العام  الماضي. 
وكانت  وزارة  العدل  قد  ضمّنت  وظيفة  الرعاية التمريضية  ضمن  في  التأشيرة  "ايه 7"  في  شهر  يوليو  من  العام  الماضي من  أجل  حل  مشكلة  نقص  القوى  العاملة في  مجال  الرعاية الطبية،  الناتجة  عن  دخول  كوريا  إلى  مجتمع  الشيخوخة.
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