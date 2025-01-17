الحكومة الكورية تجري أول مسح دوري على الحيوانات التذكارية الطبيعية

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بدأت الحكومة الكورية في إجراء عمليات مسح دورية لحماية الحيوانات المخصصة كمعالم طبيعية، مثل اللقالق والماعز الجبلي، كما بدأت في دعم أنشطة ناقلي التراث الثقافي غير المادي الذين يحملون التقاليد الكورية، مع بذل جهود وطنية لاستضافة مؤتمر للجنة التراث العالمي لليونسكو في كوريا لأول مرة في عام 2026.جاء ذلك في خطة عمل كشفت عنها هيئة التراث الوطني الكورية اليوم، حيث أوضحت أنها ستواصل هذا العام تنفيذ مشروعات مختلفة بهدف حماية "التراث الوطني الذي يتعايش مع الشعب ويزيد من السعادة الوطنية". وفي هذا الإطار، ستجري الهيئة دراسة جدوى أولية لإنشاء مركز وطني للتراث الطبيعي، ومراجعة القوانين الخاصة بالتراث غير المادي، واستكشاف أنواع مختلفة من التراث وبذل جهود للحفاظ عليها وإدارتها.وبمناسبة مرور 80 عاما على استقلال كوريا هذا العام، تخطط الهيئة لتوسيع نطاق تسمية وتسجيل التراث المعماري المرتبط بحركات الاستقلال المناهضة لليابان، وتنفيذ مشروعات لترميم القصور والمقابر الملكية في مختلف أنحاء البلاد.وبالإضافة إلى ذلك ستستعد هيئة التراث الوطني لاستضافة مؤتمر لجنة التراث العالمي في عام 2026، حيث تم انتخاب كوريا كعضو في اللجنة منذ عام 2023.ومنذ انعقاد أول مؤتمر للجنة التراث العالمي في عام 1977، لم يتم عقده في كوريا على الإطلاق.