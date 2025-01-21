وصول يون إلى المحكمة الدستورية لحضور جلسة محاكمة العزل

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وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى مقر المحكمة الدستورية لحضور جلسة الاستماع الثالثة في محاكمة عزله، التي من المقرر عقدها في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وغادرت السيارة التي تقل "يون" مركز احتجاز سيول، في "أوي وانغ" في جنوب العاصمة، في الساعة 12:48 ظهرا، ووصلت إلى مقر المحكمة في الساعة 1:11 ظهرا.وعند وصولها، دخلت السيارة على الفور إلى موقف السيارات تحت الأرض، ثم دخل "يون" إلى قاعة المحكمة مرتديا بذلة وربطة عنق حمراء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس معزول شخصيا أمام المحكمة الدستورية.وقالت المحكمة الدستورية إنها تلقت إشعارا بنية "يون" الحضور من فريقه القانوني في الليلة السابقة، واستكملت المشاورات مع جهاز الأمن الرئاسي والإدارات الأخرى ذات الصلة صباح اليوم الثلاثاء.كما قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية "تشون جيه هيون" إن "يون" طلب ما لا يقل عن 24 شاهدا إضافيا للمحاكمة، بمن في ذلك رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ووزير الداخلية والسلامة السابق "لي سانغ مين"، والرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك"، ورئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جي هيه"، ورئيس لجنة الاتصالات الكورية "لي جين سوك".وأشار فريق "يون" القانوني إلى أنه سيحضر الجلسات الست المتبقية من محاكمة عزله شخصيا، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأخيرة يوم 13 فبراير.