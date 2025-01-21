ترامب يصف كوريا الشمالية بأنها قوة نووية

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وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية"، في الوقت الذي أكد فيه أنه كان على علاقة جيدة مع زعيم النظام الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال فترة ولايته الأولى.وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الاثنين، قال "ترامب" إنه كان "ودودا للغاية" مع "كيم"، وأكد أنهما كانا على علاقة جيدة جدا.كما أشار "ترامب" إلى "كيم" على أنه "ذو قوة نووية"، وتوقع أن يكون الزعيم الكوري الشمالي سعيدا برؤيته مرة أخرى في البيت الأبيض.وتأتي هذه التعليقات وسط توقعات بأن "ترامب" قد يحاول إحياء المحادثات مع كوريا الشمالية خلال فترة ولايته الثانية في منصبه.ومع ذلك، مع إشارة مرشح "ترامب" لمنصب وزير الدفاع "بيت هيغسيث" إلى كوريا الشمالية على أنها "قوة نووية" خلال جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه، فإن هناك مخاوف من أن إدارة "ترامب" قد لا تتمسك بأهداف نزع السلاح النووي التي أصرت عليها الإدارات الأمريكية السابقة.