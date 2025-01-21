ترامب يجري مكالمة فيديو مع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا

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أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مكالمة فيديو مع الجنود الأمريكيين المتمركزين في قاعدة "كامب همفريز" العسكرية الأمريكية في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي" الكورية الجنوبية، خلال حفل أقيم بمناسبة تنصيب "ترامب".وخلال المكالمة الهاتفية، التي جاءت بعد توليه رسميا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، تساءل "ترامب" عن حال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وعن الوضع في كوريا الجنوبية.وأضاف "ترامب"، في إشارة إلى "كيم جونغ أون"، قائلا للجنود الأمريكيين: "أنتم تتعاملون مع شخص يحمل نوايا سيئة للغاية"، وأضاف أنه على الرغم من أنه طوّر معه علاقة جيدة جدا، إلا أن "كيم" شخص صعب المراس.الجدير بالذكر أن اختيار "ترامب" للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كأول جهة يتواصل معها باعتباره قائدا للقوات المسلحة بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمرٌ يثير الانتباه، خاصة في ظل تركيزه على زيادة أعباء الدفاع على الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.