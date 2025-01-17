الفريق القانوني للبرلمان يدعي أن إنكار الرئيس يون للنظام القضائي أدى للعنف

Photo : YONHAP News

قال الفريق القانوني الذي يمثل البرلمان الكوري في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، إن إنكار الرئيس باستمرار للنظام القضائي أدى إلى أعمال العنف والشغب التي وقعت يوم الأحد في محكمة المنطقة الغربية في سيول، ودعا إلى سرعة عزل "يون" من منصبه.وكشف الرئيس المشارك للفريق القانوني "كيم اي سو" عن هذا الموقف للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل الجلسة الثالثة لمحاكمة عزل "يون" في المحكمة الدستورية.وقال إن "يون" دأب على إنكار النظام القضائي منذ أن نقل رسالة إلى مؤيديه في اليوم الأول من العام الجديد بأنه سيقاتل معهم حتى النهاية.وقال "كيم" إن الرئيس يزيد من تحريض أنصاره من خلال وصفهم بالوطنيين، وأضاف أن إنكار "يون" للنظام القضائي أدى إلى أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في محكمة المنطقة الغربية في سيول في الساعات الأولى من يوم الأحد.ومن ناحية أخرى، قال النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، "بارك غُن تيك"، وهو عضو في الفريق القانوني، إن خطوة فريق الدفاع عن "يون" بطلب إضافة 24 شاهدا آخر تهدف على الأرجح إلى تعطيل المحاكمة.