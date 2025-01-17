الرئيس يون يطلب من قضاة المحكمة الدستورية النظر بعناية في قضية عزله

Photo : YONHAP News

مَثُل الرئيس "يون صوك يول" شخصيا اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في محاكمة عزله الجارية، حيث ناشد القضاة "النظر بعناية" في قضيته.وخلال جلسة الاستماع الثالثة التي عقدتها المحكمة الدستورية في سيول، والتي بدأت في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، طلب "يون" من رئيس المحكمة المؤقت "مون هيونغ بيه" فرصة للتحدث، وقد مُنح الإذن بالإدلاء ببيان، حيث قال إنه يشعر بالأسف لأن القضاة، الذين لديهم بالفعل أعباء عمل ثقيلة، يعانون بسبب قضية عزله.وقال "يون" للقضاة إنه عاش ولديه إيمان راسخ بالديمقراطية الليبرالية، وطلب من المحكمة، كمؤسسة تحمي الدستور، أن تنظر في قضيته بعناية. وأنهى تصريحاته بالقول إنه سيجيب عن أي أسئلة تُطرح عليه إذا لزم الأمر.وشكر القاضي "مون" الرئيس "يون" على كلماته، ثم انتقل إلى شرح ترتيب إجراءات الجلسة، قائلا إن الوثائق والمواد المقدمة في وقت سابق سيتم تأكيدها واعتمادها كأدلة.