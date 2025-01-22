الحكومة الكورية تتوقع انخفاضا في الصادرات خلال النصف الأول من العام

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قال وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" إنه من المرجح أن تواجه الصادرات الكورية صعوبات خاصة خلال النصف الأول من هذا العام، موضحا أن الحكومة تستعد للكشف عن تدابير طارئة بشأن التصدير الشهر القادم.وأدلى الوزير "آن" بهذه التصريحات خلال زيارة لجمعية التجارة الدولية الكورية في سيول واجتمع مع رئيسها "يون جين شيك"، أمس الثلاثاء.وكان ذلك الاجتماع هو أول نشاط يقوم به وزير التجارة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس الاثنين.وقال وزير التجارة إنه من المتوقع أن تواجه الصادرات صعوبات في النصف الأول من العام بسبب تدهور ظروف السلع الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والمركبات وكذلك بسبب تأثير القاعدة. وطلب من جمعية التجارة الدولية الكورية أن تلعب دور المؤسسة الفكرية في المجال التجاري من أجل ابتكار تدابير قوية لمعالجة مثل هذه الصعوبات المتوقعة.وعلى وجه الخصوص، طلب "آن" من الجمعية تعبئة شبكتها بالكامل في محاولة خلق بيئة ودية لشركات التصدير الكورية مع انطلاق الحكومة الأمريكية الجديدة. كما أصدر تعليمات للجمعية بتعزيز قدراتها على الدعم القانوني، حيث من المرجح أن تزيد الاقتصادات الرئيسية من القيود المفروضة على الواردات الأجنبية.