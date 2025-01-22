توقعات بارتفاع عدد المسافرين في مطار إنتشون إلى 214 ألفا يوميا خلال العطلة

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من المتوقع أن يصل متوسط عدد المسافرين يوميا الذين يمرون عبر مطار إنتشون الدولي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة في الأسبوع القادم، إلى أعلى مستوى قياسي عند 214 ألفا.ووفقا لشركة مطار إنتشون الدولي أمس الثلاثاء، من المتوقع أن يستخدم متوسط يومي يبلغ 214 ألف شخص خدمات المطار خلال فترة تدابير النقل الخاصة التي تستمر عشرة أيام، بين يوم الجمعة ويوم الثاني من فبراير.ويعد متوسط التوقعات اليومي أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بـ190 ألفا المسجلة خلال عطلة رأس السنة القمرية العام الماضي، وأعلى بنسبة 6% من 202 ألف المسجلة قبل جائحة كورونا في عام 2019.ومن المرجح أن يكون أكبر عدد من المسافرين البالغ عددهم 228 ألفا في المطار يوم السبت، مع أكبر عدد من المغادرين من المطار أيضا وهو 124 ألف شخص.ومن المقرر أن يهبط أكبر عدد يبلغ 121 ألف شخص في المطار يوم 30 يناير.وتخطط شركة المطار لفتح بعض بوابات المغادرة والوصول مبكرا بمقدار 30 دقيقة، وتمديد تشغيل نقاط التفتيش الأمنية لتخفيف الازدحام.