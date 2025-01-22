توسيع نطاق التدابير الطارئة للحد من الغبار الناعم لتشمل 9 مدن ومقاطعات

Photo : KBS News

تم توسيع نطاق التدابير الطارئة للحد من الغبار الناعم لتشمل تسع مدن ومقاطعات، اليوم الأربعاء، مع استمرار وجود تركيزات عالية من الغبار الدقيق لليوم الثالث على التوالي في كوريا الجنوبية.وقالت وزارة البيئة اليوم إن تدابير الطوارئ ستُطبق من الساعة 6 صباحا حتى 9 مساء في سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان ومدينة سيجونغ ومقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ وكوانغ جو ومقاطعة شمال جولا.وكان قد تم تطبيق تلك التدابير أمس الثلاثاء في سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.وتماشيا مع هذه التدابير، سيتم منع المركبات ذات الانبعاثات من الدرجة الخامسة من العمل، كما سيُطلب من مواقع البناء تقليص عملياتها.وبالنسبة للمركبات العامة، سيُسمح فقط للمركبات التي تنتهي لوحاتها بأرقام زوجية بالسير في الشوارع اليوم.