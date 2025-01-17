هيئة مكافحة الفساد تفشل في إحضار الرئيس يون للاستجواب للمرة الثانية

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فشلت هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين في إحضار الرئيس "يون صوك يول" للاستجواب، في محاولتها الثانية لنقله بالقوة من مكان احتجازه في الحبس الاحتياطي.ووفقا لهيئة مكافحة الفساد أمس الثلاثاء، زار فريق من محققي مكتب التحقيق في قضايا الفساد والنيابة العامة مركز احتجاز سيول في حوالي الساعة 6 مساء لإحضار الرئيس بالقوة أو إجراء استجواب في الموقع بعد رفضه التعاون في التحقيق.ومع ذلك، انتهت المحاولة بالفشل حيث عاد يون إلى مركز الاحتجاز بعد الساعة 9 مساء فقط بعد زيارة مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج الطبي.وذهب يون إلى المستشفى في الساعة 4:42 مساء بعد ظهوره لأول مرة في محاكمة عزله في المحكمة الدستورية.وقام محققو مكتب التحقيق في قضايا الفساد بمحاولة مماثلة بعد ظهر اول من أمس الاثنين أيضا، لكنهم انسحبوا بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع محامي يون.