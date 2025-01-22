تحسن مؤشر ثقة المستهلك في كوريا بشكل طفيف في شهر يناير

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تحسن مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال شهر يناير الجاري، لكنه فشل في التعافي إلى المستويات التي كان عليها قبل صدور مرسوم الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب بلغ 91.2 نقطة في يناير، بزيادة ثلاث نقاط مقارنة بالشهر الماضي.وتعد هذه أكبر زيادة في المؤشر منذ مايو 2023، لكنها تعتبر انتعاشا صغيرا مقارنة بالانخفاض البالغ 12.3 نقطة الذي حدث في ديسمبر بعد أن أصدر الرئيس "يون صوك يول" مرسوم الأحكام العرفية.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن المتفائلين يفوقون عدد المتشائمين.وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين، وهو أحد المؤشرات الستة التي تشكل مؤشر ثقة المستهلك المركب، بتسع نقاط مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 65 نقطة.وسجل التضخم المتوقع للعام القادم 2.8% في يناير، بانخفاض 0.1% مقارنة بما كان عليه في الشهر الماضي.