1.3 مليون شخص متوقع سفرهم إلى الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة

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من المتوقع سفر حوالي 1.3 مليون شخص إلى الخارج، من كوريا الجنوبية، خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.ووفقا لبيانات مقدمة إلى عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "يام تيه يونغ"، اليوم الأربعاء، من المتوقع سفر 1.34 مليون شخص إلى الخارج عبر ستة مطارات دولية في كوريا الجنوبية خلال فترة العشرة أيام من يوم الجمعة وحتى 2 فبراير.وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مطارات كوريا أن أكثر من مليون شخص سيغادرون إلى وجهات خارجية عبر مطار إنتشون الدولي، بينما سيغادر حوالي 293 ألف شخص كوريا من خمسة مطارات أخرى.ومن المتوقع أن يبلغ متوسط عدد الركاب المغادرين يوميا خلال فترة العشرة أيام 134 ألفا، بزيادة نسبتها 13.8% عن الرقم المماثل خلال فترة عطلة العام الماضي.واستعدادا لزيادة السفر الجوي، قررت وزارة النقل زيادة عدد الرحلات الجوية بنسبة 7% إلى أكثر من 19 ألفا خلال هذه الفترة الزمنية.