استمرار الارتفاع في عدد المواليد الجدد في كوريا

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ارتفع عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة 14.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للشهر الخامس على التوالي.وإذا اتضح أن هذا الاتجاه قد استمر في ديسمبر أيضا، فسوف يكون هناك احتمال كبير بأن يسجل إجمالي عدد المواليد الجدد خلال العام الماضي زيادة للمرة الأولى منذ عام 2015.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن عدد المواليد الجدد في شهر نوفمبر من العام الماضي بلغ 20 ألفا و95، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المواليد الجدد خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي شهد زيادة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وبلغ عدد حالات الزواج في نوفمبر الماضي 18 ألفا و581، بزيادة نسبتها 11.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق، وسجل بذلك زيادة للشهر الثامن على التوالي.أما عدد الوفيات في نوفمبر فقد شهد انخفاضا بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية بمقدار 9 آلاف و124 نسمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.