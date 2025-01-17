سيول تعرب عن قلقها من وصف ترامب لكوريا الشمالية بأنها قوة نووية

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية على أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية شرط أساسي للاستقرار العالمي، وأنه لا يمكن، بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، الاعتراف أبدا بكوريا الشمالية كدولة مسلحة نوويا.جاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الشمالية بأنها قوة نووية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية يظل مبدأ ثابتا يدعمه المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأشار المسؤول إلى أن كوريا الشمالية تقوم بتطوير برامجها النووية بشكل غير شرعي منتهكة معاهدة منع الانتشار النووي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مؤكدا على أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولي لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد قال في أثناء توقيعه على سلسلة من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض إن كوريا الشمالية أصبحت قوة نووية، معربا عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيكون سعيدا برؤيته وهو يعود إلى الرئاسة.