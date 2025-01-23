نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2% في عام 2024

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2% فقط في العام الماضي بسبب تباطؤ الطلب المحلي والأزمة السياسية الناجمة عن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس "يون صوك يول".ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% في عام 2024 مقارنة بالعام الأسبق.وكانت قيمة النمو في عام 2024 أعلى من النمو بنسبة 1.4% في عام 2023، لكنها أقل من توقعات البنك المركزي البالغة 2.2%.وقد تمكن الاقتصاد الكوري من النمو لخمسة أرباع متتالية منذ الربع الأول من عام 2023، لكنه انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الماضي، قبل أن ينمو بنسبة ضئيلة 0.1% في الربع الثالث، ثم نما بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع أيضا، وهو ما يقل عن توقعات البنك المركزي البالغة 0.4%.