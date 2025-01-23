تدهور معنويات قطاع الأعمال في كوريا للشهر الثالث في يناير

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تدهور مؤشر معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يناير الجاري، ليصل إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 85.9 نقطة في يناير، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 1.4 نقطة عن الشهر السابق.ويمثل هذا أقل مستوى منذ سبتمبر 2020، عندما سجل المؤشر 83.4 نقطة.وكان المؤشر قد تراجع في ديسمبر بمقدار 4.5 نقطة، وهو أكبر انخفاض منذ يناير 2023.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 1.9 نقطة على أساس شهري إلى 89 نقطة في يناير، بينما انخفضت قيمة مؤشر القطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة ومتاجر البيع بالتجزئة، بمقدار 3.9 نقطة، ليصل إلى 83.6 نقطة.