الرئيس يون يحضر جلسة استماع المحكمة الدستورية اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يحضر الرئيس "يون صوك يول" جلسة الاستماع الرابعة في محاكمة عزله اليوم الخميس.وقال فريق "يون" القانوني إنه سيحضر جلسة الاستماع المقرر عقدها في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس في المحكمة الدستورية، كما سيحضر جلسة اليوم وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، الذي اعتُقل الشهر الماضي بسبب دوره المزعوم في قضية الأحكام العرفية.وقد اختار محامو "يون" الوزير السابق "كيم" كشاهد في القضية.ومن المقرر أن يتم استجواب "كيم" من قبل محامي "يون" أولا، ثم من قبل الممثلين القانونيين للبرلمان الكوري، الذي يتولى دور المدعي في المحاكمة.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها "يون" و"كيم" وجها لوجه، منذ أن ألقت النيابة العامة القبض على "كيم" بموجب مذكرة اعتقال طارئة في 8 ديسمبر.