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السياسية

بيان كواد يخلو من الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

Write: 2025-01-23 10:25:12

بيان كواد يخلو من الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

Photo : YONHAP News

عقد وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كواد، التي تضم كلا من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، أول اجتماع لهم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين، ولم يتضمن البيان الصادر في ختام اجتماعهم المشترك التأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وهو ما كان بندا ثابتا في البيانات السابقة.

وأصدر وزراء خارجية "كواد" البيان أمس الثلاثاء، بعد اجتماعهم في واشنطن.

وقد أغفل البيان أي إشارة إلى الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بالكامل، وهو ما كان قد تم تضمينه في البيانات الصادرة عن جميع القمم السابقة واجتماعات وزراء الخارجية.

وكان بيان يوم الثلاثاء أقصر من البيانات السابقة، حيث جاء في فقرتين فقط، ولم يذكر دولا محددة مثل الصين أو كوريا الشمالية.

ومع ذلك، أعرب البيان عن التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمعارضة القوية لأي "إجراءات أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه".
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