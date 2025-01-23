وزير الخارجية الكوري يناقش قضايا كوريا الشمالية مع القائد الجديد لقوات الأمم المتحدة

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اجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" مع القائد الجديد لقيادة قوات الأمم المتحدة وقيادة القوات المشتركة والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "خافيير برونسون" حيث ناقش الجانبان قضايا التحالف بين البلدين وقضايا كوريا الشمالية.وفي تهنئته لـ"برونسون" بمناسبة تنصيبه خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، طلب الوزير "جو" من "برونسون" المساهمة في الحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك القوي بين البلدين الحليفين وتعزيزه.كما طلب الوزير منه تنسيق سياسات التحالف لضمان استمرار تحقيق الردع الأمريكي الموسع وإنجازات التعاون بين الجانبين، والتعاون الثلاثي الذي يشمل اليابان أيضا.وردا على ذلك، أكد "برونسون" مجددا على تعهدات واشنطن الدفاعية فيما يتعلق بكوريا الجنوبية، وتعهد بالحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك من خلال إجراء التدريبات العسكرية المشتركة.كما تعهد بالمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال الحفاظ على الزخم في إجراء التدريبات بين البلدين الحليفين، وكذلك مع اليابان.