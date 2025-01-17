مقتل ألف جندي كوري شمالي في الحرب ضد أوكرانيا

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نقل تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، عن مصادر مسؤولة قولها إن حوالي ألف من الجنود الكوريين الشماليين المشاركين في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قد لقوا حتفهم حتى منتصف شهر يناير الجاري.وأوضحت المصادر أن إجمالي عدد الضحايا من القوات الكورية الشمالية، بمن في ذلك القتلى والمصابون والمفقودون، يبلغ حوالي 4 آلاف.وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فإن الجيش الكوري الشمالي قد تكبد خسائر لا يستطيع تحملها، وهو ما يظهر "التكلفة الباهظة" التي سيتحملها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في دعمه للجيش الروسي من أجل دفع القوات الأوكرانية للخروج من منطقة كورسك الروسية قبل بدء محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قال في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية يوم 9 يناير الجاري إن عدد الضحايا الكوريين الشماليين بلغ 4 آلاف، بينما قالت هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية خلال اجتماع مغلق للجنة المخابرات البرلمانية يوم 13 يناير إن خسائر القوات الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا بلغت حوالي 3 آلاف جندي، بما في ذلك 300 قتيل.