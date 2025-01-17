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السياسية

الحكومة الكورية تبحث الوضع الحالي للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

Write: 2025-01-23 14:53:13Update: 2025-01-23 15:12:15

الحكومة الكورية تبحث الوضع الحالي للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

Photo : YONHAP News

عقدت  حكومة  كوريا  الجنوبية  اجتماعا لبحث  الوضع  الحالي لمشروع  إعادة  إعمار  أوكرانيا،  ومناقشة سبل  تعزيز  دعم  دخول  الشركات الكورية  لسوق  إعادة  الإعمار  هناك  في  المستقبل. 
وصرحت  وزارة  الخارجية الكورية  بأنها  عقدت  أمس  جلسة  تشاورية  لدعم  إعادة  الإعمار في  أوكرانيا،  بمشاركة الجهات  ذات  الصلة، وبرئاسة  "جونغ  بيونغ  ها"  المسؤول الحكومي  الكوري  عن  المشاركة  في  إعادة  الإعمار هناك.  وحضر  الاجتماع أيضا  عدد  من  المسؤولين  من  الحكومة  والقطاعين العام  والخاص.
وخلال  الاجتماع  أكد  "جونغ"  على  أهمية  التواصل والتعاون  بين  الجهات المعنية  من  أجل  المشاركة  الفعالة من  طرف  الشركات الكورية  في  سوق  إعادة  الإعمار في  أوكرانيا.
وفي  رسالة  بالفيديو إلى  الاجتماع،  أعرب  النائب  الأول  لوزير  الاقتصاد الأوكراني  "أوليكسي  سوبوليف" عن  امتنان  بلاده  الكبير  لدعم  كوريا  واهتمامها بإعادة  إعمار  أوكرانيا، وأوضح  للمشاركين  أولويات الحكومة  الأوكرانية  في  عملية  إعادة  الإعمار،  بالإضافة إلى  التوقعات  بشأن  توسيع  التعاون مع  كوريا.
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