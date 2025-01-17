الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيسة لجنة الإذاعة والاتصالات

Write: 2025-01-23 14:53:53Update: 2025-01-23 15:12:30

المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيسة لجنة الإذاعة والاتصالات

Photo : KBS News

رفضت  المحكمة  الدستورية اليوم  قضية  العزل  التي  رفعها  البرلمان  ضد  رئيسة  لجنة  الإذاعة  والاتصالات الكورية  "لي  جين  سوك"،  وذلك  بعد  مرور  174  يوما  من  رفع  القضية  بقيادة أحزاب  المعارضة. 
وكان  البرلمان  قد  وافق  يوم  2  أغسطس  الماضي  على  العزل،  مشيرا  إلى  أن  قرار  رئيسة  اللجنة  بتعيين مديرين  لجمعية  تعزيز  الثقافة  الإذاعية، يعد  مخالفا  لقانون الإذاعة  والاتصالات. 
وقد  حضرت  رئيسة  اللجنة  شخصيا  جلسات  المحكمة ثلاث  مرات،  حيث  أكدت  أنها  كانت  تؤدي  فقط  واجباتها وفقا  للقوانين  والإجراءات المعمول  بها،  وأنه  لم  يكن  هناك  سبب  لإقالتها. 
الجدير  بالذكر  أن  قرار  المحكمة الدستورية  برفض  العزل  يعد  أول  حكم  تصدره  المحكمة  الدستورية في  سلسلة  قضايا  العزل  التي  رفعتها  المعارضة منذ  العام  الماضي. 
ويزعم  جانب  الرئيس "يون  صوك  يول"، الذي  تم  إرساله إلى  محاكمة  العزل  الشهر  الماضي، أن  حالات  العزل  المستمرة  لكبار  المسؤولين  العموميين من  قبل  أحزاب  المعارضة،  بمن  في  ذلك  "لي  جين  سوك"،  هي  محاولة  "لشل وظائف  الدولة"،  وهي  أيضا  أحد  المبررات  لإعلان الأحكام  العرفية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;