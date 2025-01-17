المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيسة لجنة الإذاعة والاتصالات

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رفضت المحكمة الدستورية اليوم قضية العزل التي رفعها البرلمان ضد رئيسة لجنة الإذاعة والاتصالات الكورية "لي جين سوك"، وذلك بعد مرور 174 يوما من رفع القضية بقيادة أحزاب المعارضة.وكان البرلمان قد وافق يوم 2 أغسطس الماضي على العزل، مشيرا إلى أن قرار رئيسة اللجنة بتعيين مديرين لجمعية تعزيز الثقافة الإذاعية، يعد مخالفا لقانون الإذاعة والاتصالات.وقد حضرت رئيسة اللجنة شخصيا جلسات المحكمة ثلاث مرات، حيث أكدت أنها كانت تؤدي فقط واجباتها وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، وأنه لم يكن هناك سبب لإقالتها.الجدير بالذكر أن قرار المحكمة الدستورية برفض العزل يعد أول حكم تصدره المحكمة الدستورية في سلسلة قضايا العزل التي رفعتها المعارضة منذ العام الماضي.ويزعم جانب الرئيس "يون صوك يول"، الذي تم إرساله إلى محاكمة العزل الشهر الماضي، أن حالات العزل المستمرة لكبار المسؤولين العموميين من قبل أحزاب المعارضة، بمن في ذلك "لي جين سوك"، هي محاولة "لشل وظائف الدولة"، وهي أيضا أحد المبررات لإعلان الأحكام العرفية.