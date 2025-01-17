الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

إطلاق لجنة لتنظيم قمة لرجال الأعمال ضمن منتدى آبيك في كوريا

Write: 2025-01-23 14:54:47Update: 2025-01-23 15:12:56

إطلاق لجنة لتنظيم قمة لرجال الأعمال ضمن منتدى آبيك في كوريا

Photo : YONHAP News

عقدت  غرفة  التجارة والصناعة  الكورية  حفلا  اليوم  في  مقرها  بالعاصمة سيول  بمناسبة  إطلاق  لجنة  لتنظيم قمة  المديرين  التنفيذيين ضمن  منتدى  التعاون الاقتصادي  لدول  آسيا  والمحيط  الهادئ، آبيك،  الذي  ستسضيفه كوريا  الجنوبية  لأول  مرة  منذ  20  عاما،  بعد  حوالي  9  أشهر. 
ومن  المتوقع  أن  تدعم  اللجنة عقد  فعاليات  خاصة  لرجال  الأعمال خلال  فترة  انعقاد المنتدى  الذي  سيقام  في  مدينة  "كيونغ  جو" في  نهاية  شهر  أكتوبر  القادم.
ويتولى  رئاسة  اللجنة رئيسُ  غرفة  التجارة والصناعة  الكورية  "تشيه تيه  وان"،  الذي  سيرأس  أيضا  قمة  المديرين التنفيذيين،  وبمشاركة  قادة  مجموعات  الأعمال والشركات  والمؤسسات  الكورية الكبرى  كأعضاء.
يذكر  أن  موضوع  الرئيسي  لقمة  المديرين  التنفيذيين في  منتدى  آبيك  سيكون  "التواصل والأعمال  وما  هو  أبعد  من  ذلك"،  حيث  يتضمن  بناء  جسور  لإنشاء علاقات  تعاون  جديدة  عبر  أعمال  الشركات  الابتكارية تجاوزا  للحدود.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;