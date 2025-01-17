إطلاق لجنة لتنظيم قمة لرجال الأعمال ضمن منتدى آبيك في كوريا

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عقدت غرفة التجارة والصناعة الكورية حفلا اليوم في مقرها بالعاصمة سيول بمناسبة إطلاق لجنة لتنظيم قمة المديرين التنفيذيين ضمن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، الذي ستسضيفه كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 20 عاما، بعد حوالي 9 أشهر.ومن المتوقع أن تدعم اللجنة عقد فعاليات خاصة لرجال الأعمال خلال فترة انعقاد المنتدى الذي سيقام في مدينة "كيونغ جو" في نهاية شهر أكتوبر القادم.ويتولى رئاسة اللجنة رئيسُ غرفة التجارة والصناعة الكورية "تشيه تيه وان"، الذي سيرأس أيضا قمة المديرين التنفيذيين، وبمشاركة قادة مجموعات الأعمال والشركات والمؤسسات الكورية الكبرى كأعضاء.يذكر أن موضوع الرئيسي لقمة المديرين التنفيذيين في منتدى آبيك سيكون "التواصل والأعمال وما هو أبعد من ذلك"، حيث يتضمن بناء جسور لإنشاء علاقات تعاون جديدة عبر أعمال الشركات الابتكارية تجاوزا للحدود.