إجراء أول اتصال هاتفي بين وزيريْ الخارجية الكوري والأمريكي منذ تنصيب ترامب

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أجرى "جو تيه يول" وزير الخارجية الكوري الجنوبي أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي الجديد "ماركو روبيو"، حيث ناقش معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين، والقضية النووية الكورية الشمالية، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وقدم الوزير الكوري التهنئة لنظيره الأمريكي بمناسبة توليه مهام منصبه، بينما أكد الوزير الأمريكي على أن التحالف الكوري الأمريكي يمثل محورا رئيسيا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وأيضا في المنطقة.وأكد الوزير "جو" على أن الحكومة الكورية تعمل بشكل مستقر تحت قيادة "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس، كما تمارس سياساتها الدبلوماسية والأمنية القائمة على التحالف الكوري الأمريكي، مشددا على أهمية استمرار الاتصالات الوثيقة بين البلدين. وفي المقابل، أكد الوزير الأمريكي أنه سيفعل كل ما هو ضروري لتعزيز التعاون بين البلدين.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق في معالجة القضية النووية الكورية الشمالية، وتطوير المزيد من التعاون الكوري الجنوبي الأمريكي الياباني، الذي كانت حكومة الرئيس ترامب في الولاية الأولى تضع أولوية له.