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السياسية

سفير كوريا لدى واشنطن يؤكد الحفاظ على هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Write: 2025-01-24 11:03:50

سفير كوريا لدى واشنطن يؤكد الحفاظ على هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تعهد سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة بضمان أن تحافظ سيول وواشنطن على هدفهما المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وقدم السفير "جو هيون دونغ" هذا التعهد أمس الخميس في اجتماع مع الصحفيين في واشنطن، بعد انطلاق إدارة "ترامب" الثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال "جو" إن الحكومة ستعزز التنسيق مع واشنطن بشأن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية لحل القضايا المعقدة الناجمة عن مشاركة كوريا الشمالية في الحرب الروسية الأوكرانية، كما ستعزز مصداقية التزام الردع الموسع للولايات المتحدة.
وأضاف "جو" أنه استنادا إلى الالتزام بالردع الموسع، سيواصل البلدان الحليفان دعم الموقف الدفاعي المشترك بينهما، والحفاظ على التعاون الثلاثي مع اليابان.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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