انخفاض الأرباح التشغيلية لشركة هيون ديه موتور رغم المبيعات القياسية

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سجلت شركة "هيون ديه موتور" مبيعات قياسية في العام الماضي، على الرغم من الانكماش الاقتصادي والتباطؤ المؤقت في الطلب على السيارات الكهربائية، إلا أن أرباحها التشغيلية انخفضت بسبب زيادة الإنفاق على الضمانات وزيادة الحوافز للوكلاء والموزعين.وفي بيان أصدرته أمس الخميس، قالت شركة "هيون ديه"، ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج، إنها سجلت أرباحا تشغيلية في عام 2024 بلغت 14.24 تريليون وون، أي حوالي 9.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 5.9% على أساس سنوي.كما أعلنت عن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 175.2 تريليون وون، بزيادة 7.7% عن العام الأسبق، بينما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 7.8%، ليصل إلى 13.2 تريليون وون.ومع ذلك، انخفض صافي أرباح الربع الرابع بنسبة 17.2% على أساس سنوي ليصل إلى 2.8 تريليون وون. وبلغت قيمة المبيعات 46.6 تريليون وون، بينما بلغ صافي الدخل حوالي 2.5 تريليون وون.وقالت "هيون ديه" إنه بالنسبة لعام 2025، فقد حددت هدفا للمبيعات عند 4.17 مليون سيارة، وهدفا لنمو المبيعات يتراوح بين 3% و4%.وفي العام الماضي، باعت الشركة أكثر من 4.1 مليون سيارة، كما سجلت مبيعات تزيد عن 4.2 مليون سيارة في عام 2023.