المحكمة ترفض الإفراج بكفالة عن وزير الدفاع السابق في قضية الأحكام العرفية

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رفضت محكمة سيول المركزية الإفراج بكفالة عن وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، وهو شخصية رئيسية في قضية الأحكام العرفية.وأصدرت المحكمة قرارها أمس الخميس، مشيرة إلى مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يمكن رفض الإفراج بكفالة عندما تكون الجرائم المزعومة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لأكثر من 10 سنوات، أو عندما يكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن المتهم من المحتمل أن يدمر الأدلة.ويواجه وزير الدفاع السابق تهمة إساءة استخدام السلطة والقيام بدور رئيسي في التمرد عن طريق نشر قوات في مقر البرلمان عندما فُرضت الأحكام العرفية لفترة وجيزة يوم 3 ديسمبر. وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.ومن ناحية أخرى، رفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع "كيم" من التعامل مع الجمهور واستلام أو إرسال الرسائل، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات الحاجة إلى مثل هذه القيود.