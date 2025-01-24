اشتباك الكوريتين حول أزمة الأحكام العرفية في مؤتمر للأمم المتحدة

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اشتبك مبعوثون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح حول قرار الرئيس "يون صوك يول" بوضع البلاد تحت الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وفي المؤتمر الذي عُقد أمس الخميس، قال "جو يونغ تشول" الدبلوماسي في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن على كوريا الجنوبية أن تولي اهتماما أكبر لحل الاضطرابات السياسية الخاصة بها قبل انتقاد الدول الأخرى.وأدلى "جو" بهذه التصريحات في إشارة واضحة إلى الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية منذ أن أصدر "يون" مرسوم الأحكام العرفية ثم اضطر إلى إلغائه، وذلك بعد أن قال المبعوث الكوري الجنوبي إن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.وردا على ذلك، قال "كيم إيل هون" المستشار في البعثة الدائمة لكوريا الجنوبية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إنه مسرور لرؤية كوريا الشمالية تبدي اهتماما بالديمقراطية، واقترح أن يراقب وفد كوريا الشمالية الإجراءات الديمقراطية في كوريا الجنوبية.