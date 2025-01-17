معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ترتفع إلى 40%

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شهدت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ارتفاعا، فيما انخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من يناير الجاري على 1000 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى 38%، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما ارتفعت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي بنسبة 4%، لتصل إلى 40%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 31% من المشاركين أعربوا عن تفضيلهم لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" كقائد سياسي مستقبلي، وتلاه كل من وزير التوظيف والعمل "كيم مون سو" بـ11%، ثم رئيس حزب قوة الشعب الحاكم السابق "هان دونغ هون" بـ5%، ثم رئيس بلدية مدينة ديغو "هونغ جون بيون" بـ4%، ورئيس بلدية مدينة سيول "أوه سيه هون" بـ3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.