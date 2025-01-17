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الاقتصادية

زيادة طفيفة في حركة السكان في كوريا خلال العام الماضي

Write: 2025-01-24 13:08:23Update: 2025-01-24 14:02:47

زيادة طفيفة في حركة السكان في كوريا خلال العام الماضي

Photo : KBS News

شهدت حركة السكان في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي زيادة طفيفة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بسبب زيادة معاملات الإسكان.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم حركة السكان  6 ملايين و283 ألف شخص خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بالعام الأسبق.
وقد سجل حجم حركة السكان في كوريا أول انخفاض في عام 2021 بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الأسبق بسبب جائحة كورونا، ثم استمرت ظاهرة الانخفاض لثلاث سنوات متتالية، ثم شهد زيادة في العام الماضي.
وبلغ معدل حركة السكان 12.3% في العامين الماضيين، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بعام 2021.
وأرجع التقرير السبب في زيادة حركة السكان إلى زيادة معاملات الإسكان بنسبة 14.7% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام.
وكان حجم حركة السكان في كوريا الجنوبية قد بلغ 9 ملايين و340 ألف شخص في عام 2016، وانخفض إلى نطاق 7 ملايين في عام 2012، ثم إلى نطاق 6 ملايين في عام 2022.
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