كوريا الشمالية تستعد لإرسال قوات إضافية إلى روسيا

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رصدت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تحركات تدل على استعداد كوريا الشمالية لإرسال قوات إضافية إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيانات وزعتها على الصفحيين اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن تسرّع كوريا الشمالية من اتخاذ إجراءات متابعة لوقوع العديد من الضحايا والأسرى من جنودها المشاركين في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والاستعداد لإرسال قوات إضافية إلى روسيا.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن القوات الكورية الشمالية تتلقى حاليا تدريبات شتوية.وأضاف أن أشكال تدريبات هذا العام تختلف عن التدريبات السابقة، وهو ما يشير إلى أنه يبدو أن تدريبات هذا العام تأتي ضمن التحضيرات لإرسال جنود إلى روسيا.كما تستمر كوريا الشمالية في الاستعداد لإطلاق قمر اصطناعي تجسسي أو صاروخ باليستي عابر للقارات، لكن لم يتم رصد مؤشرات تفيد باقتراب موعد الإطلاق.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا فرط صوتي يوم السادس من يناير، وصاروخا باليستيا قصير المدى يوم الرابع عشر.