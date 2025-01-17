عضو في مجلس النواب الأمريكي يقترح قرارا لتعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية

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اقترح عضو في مجلس النواب الأمريكي قرارا يؤكد على أهمية تعزيز التحالف بين كويا الجنوبية والولايات المتحدة بعد تولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مهام منصبه.وقال النائب الديمقراطي "توم سوزي" في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس إنه اقترح قرارا يسلط الضوء على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويدعو القرار إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين سيول وواشنطن في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية، والاحتفاء بمساهمات الأمريكيين من أصل كوري في المجتمع الأمريكي، كما يتضمن الدعم لتعيين يوم للثقافة الكورية والكيمتشي الكوري.وقال النائب الأمريكي "توم سوزي" إن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أهم الدول الحليفة للولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن الكوريين سيكونون أقوى بفضل قدرتهم على الصمود والتزامهم بالديمقراطية والرأسمالية، وذلك على الرغم من أن كوريا الجنوبية تمر حاليا بفترة صعبة للغاية.