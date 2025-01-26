كوريا الشمالية تطلق صواريخ استراتيجية

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صواريخ كروز استراتيجية موجهة من البحر إلى الأرض، أمس السبت، تحت إشراف زعيمها "كيم جونغ أون".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن الصواريخ أصابت أهدافها "بدقة" بعد أن قطعت مسافة بلغت حوالي 1500 كيلومتر لمدة 7500 ثانية.ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن وسائل الردع الحربية لكوريا الشمالية "يتم إتقانها بشكل أكثر شمولا"، وتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز الجيش، وأن تبذل كوريا الشمالية دائما جهودا شاقة لأداء مهامها وواجباتها المهمة للدفاع عن السلام والاستقرار المستدام والدائم، على أساس القوة العسكرية الأكثر تطورا في المستقبل.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الاختبار الصاروخي كان جزءا من خطط لبناء قدرات الدفاع الوطني ضد الأعداء المحتملين بما يتماشى مع الظروف الأمنية الإقليمية المتغيرة.وكان الاختبار هذا الصاروخي الذي أجرته بيونغ يانغ هو الأول منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.