مؤشر سعر الصرف الفعلي للوون الكوري يصل لثاني أقل مستوى في ديسمبر

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عانت العملة الكورية الجنوبية، وون، من واحدة من أكبر عمليات التخفيض على مستوى العالم في شهر ديسمبر الماضي، بسبب الأزمة السياسية التي أعقبت محاولة الرئيس "يون صوك يول" لفرض الأحكام العرفية.ووفقا لتقرير صادر عن بنك التسويات الدولية أمس الأحد، وصل مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الكورية إلى 91.03 نقطة في نهاية ديسمبر، بانخفاض 1.99 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.ويقيس هذا المؤشر قوة العملة مقارنة بسلة من العملات الأخرى، بحيث تدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة إلى ارتفاع قيمة العملة مقارنة بالسنة الأساسية، في حين تدل القراءة الأقل من المعيار على العكس.ومن بين الدول الـ64 المدرجة في قائمة بنك التسويات الدولية، كان مؤشر كوريا الجنوبية ثاني أقل مؤشر، بعد اليابان التي بلغ مؤشر عملتها 71.3 نقطة. وكان الانخفاض بمقدار 1.99 نقطة أيضا ثالث أشد انخفاض بعد انخفاض البرازيل بـ3.94 نقطة، وانخفاض أستراليا بـ2.37 نقطة. ويمثل ذلك الانخفاض الشهري أكبر انخفاض لعملة كوريا الجنوبية في 27 شهرا، منذ سبتمبر 2022، عندما انخفض بمقدار 2.92 نقطة.