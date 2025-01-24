تساقط ثلوج كثيفة على كوريا يومي الاثنين والثلاثاء

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بدأ تساقط ثلوج كثيفة على جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ويستمر حتى الغد الثلاثاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن تساقط الثلوج بدأ في مقاطعة "كانغ وان" ليلة أمس الأحد وانتشر في جميع أنحاء البلاد اليوم.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تساقط ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج في كانغ وان والأجزاء الشرقية من مقاطعة شمال جولا حتى الغد الثلاثاء، وأكثر من 25 سنتيمترا على المنطقة الوسطى ومقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وأكثر من 15 سنتيمترا على المناطق الجنوبية.ومن المتوقع أن تتلقى المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال جولا ثلوجا كثيفة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة سنتيمترات في الساعة بعد ظهر اليوم الاثنين، مما قد يتسبب في ازدحام مروري شديد.ومن المتوقع أيضا أن تنخفض درجات الحرارة بدءا من بعد ظهر اليوم، مع هبوب رياح قوية.وفي يوم الأربعاء، يوم رأس السنة القمرية الجديدة، من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في سيول إلى سبع درجات مئوية تحت الصفر.