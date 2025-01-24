وزير الخارجية الصيني يزور بريطانيا لإجراء حوار استرانيجي

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نقل تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أمس الأحد عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" سيقوم بزيارة لبريطانيا في منتصف شهر فبراير لإجراء حوار استراتيجي مع نظيره البريطاني "ديفيد لامي".وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء حوار استراتيجي بين وزيري الخارجية البريطاني والصيني منذ الحوار الذي عقد في شهر يوليو من عام 2018 بين "وانغ يي" ونظيره البريطاني آنذاك "جيريمي هنت".ومن المتوقع أن تتم زيارة "وانغ يي" لبريطانيا قبل أو بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن المقرر انعقاده خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من فبراير.وكانت العلاقات بين بريطانيا والصين قد تعرضت لتوتر في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق "ريشي سوناك" لبعض الأسباب، لكن الحكومة البريطانية التي تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي تحت قيادة رئيس الوزراء "كير ستارمر"، تسعى لتحسين العلاقات مع بكين بناء على المصالح الاقتصادية.وقد تم إجراء محادثات بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل في شهر نوفمبر من العام الماضي.