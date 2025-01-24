ترامب يطرح خطة لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن

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اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن تستقبل الدول المجاورة لإسرائيل المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذي مزقته الحرب التي استمرت 15 شهرا.وأكد "ترامب" أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في أزمة إنسانية.وفي مكالمة هاتفية أجراها "ترامب" مع العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" أول من أمس السبت، قال إنه يود أن يستقبل الأردن المزيد من الفلسطينيين لأنه ينظر إلى قطاع غزة بألم حاليا وهو في حالة من الفوضى.وأضاف أنه يود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا من غزة، قائلا إنه سيتحدث مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".ومن جانبه، توعد قيادي كبير في حركة حماس أمس الأحد بإفشال فكرة الرئيس الأمريكي "ترامب" بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "باسم نعيم" لوكالة الأنباء الفرنسية إن الشعب الفلسطيني كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيُفشل كذلك مثل هذه المشروعات، في إشارة إلى مقترح "ترامب".