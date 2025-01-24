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الاقتصادية

الشركات الصينية لبناء السفن تستحوذ على معظم الطلبيات الجديدة

Write: 2025-01-27 12:52:38Update: 2025-01-27 13:03:09

الشركات الصينية لبناء السفن تستحوذ على معظم الطلبيات الجديدة

Photo : YONHAP News

تبين أن 7 من بين أكبر 10 شركات لبناء السفن في العالم من حيث الحصول على الطلبيات الجديدة خلال العام الماضي، كانت شركات صينية.
وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون" البريطانية للأبحاث، احتلت شركات بناء السفن الصينية المراكز الأربعة الأولى من حيث حجم الطلبيات خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن شركة "نيو تايمز" الصينية احتلت المركز الأول وتلاها كلٌ من شركات "هو دونغ" و"يانغ تسانغ"، و"هونغ لي" الصينية.
وجاءت شركة "سام سونغ" الكورية للهندسة الثقيلة في المركز الخامس، وتلاها كلٌ من شركتيْ "هان هوا" للهندسة البحرية و"هيون ديه سام هو" الكوريتين، بينما احتلت الشركات الصينية "دارين"، و"واي كاو تشاو"، و"جانغ نان" المراكز من الثامن إلى العاشر.
وكانت شركات بناء السفن الكورية قد احتلت المراكز الخمسة الأولى من حيث الحصول على الطلبيات الجديدة في عام 2023.
ويرجع السبب في انخفاض تصنيف الشركات الكورية إلى تركيزها على بناء السفن ذات القيمة المضافة العالية بدلا من الحصول على المزيد من الطلبيات.
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