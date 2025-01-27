60% من كل الذخيرة التي تستخدمها روسيا على الجبهة تأتي من كوريا الشمالية

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زعمت بعض التقارير أن كوريا الشمالية تزود روسيا بحوالي 60% من الذخيرة التي تستخدمها القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.وقال تقرير نشرته صحيفة "يورومايدان برس" الأوكرانية أمس الأحد إن الجنرال الأوكراني المتقاعد "إيغور رومانينكو" قال إن مساعدات كوريا الشمالية لروسيا لا تزال مرتفعة، منها 60% من كل الذخيرة التي تستخدمها روسيا على الجبهة.وأضاف "رومانينكو" أن كوريا الشمالية تتلقى مقابل ذلك من روسيا التكنولوجيا والأموال والغذاء.وتبين أن كوريا الشمالية قد أرسلت حوالي 12 ألفا من جنودها إلى روسيا في شهر أكتوبر من العام الماضي لنشرهم في الجبهة الأمامية في كورسك.وقالت العديد من وسائل الإعلام الغربية أن كوريا الشمالية سترسل قوات إضافية إلى روسيا.وعلى وجه الخصوص، تشير وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذا سيحدث على خلفية الخسائر الفادحة في القوات الكورية الشمالية.