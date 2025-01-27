الدولية الحكومة اليابانية تراقب باهتمام خاص التطورات في كوريا الجنوبية

فيما يتعلق بقيام النيابة العامة الكورية بتوجيه اتهام للرئيس المعزول "يون صوك يول" بقيادة تمرد، قالت الحكومة اليابانية إنها تراقب التطورات التي تحدث في كوريا الجنوبية، باهتمام خاص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هاياشي يوشيماسا" اليوم الاثنين، حيث امتنع عن التعليق على الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وأكد "يوشيماسا" أن كوريا الجنوبية واليابان دولتان جارتان ينبغي عليهما التعاون كشريكتين في الاستجابة للتحديات المختلفة في المجتمع الدولي.

وأضاف أن اليابان ستتواصل بشكل وثيق مع الحكومة الكورية لحل القضايا القائمة بين البلدين، منها الفعاليات التي سيتم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين سيول وطوكيو.

