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توقف مسجل طائرة جيجو إير عن التسجيل قبل كيلومترين من ملامستها للمدرج

Write: 2025-01-28 10:26:02

توقف مسجل طائرة جيجو إير عن التسجيل قبل كيلومترين من ملامستها للمدرج

Photo : YONHAP News

اتضح أن مسجل الرحلة الجوية لطائرة جيجو إير المنكوبة التي تحطمت وقتل في الحادث 179 شخصا، قد توقف عن التسجيل قبل حوالي كيلومترين من انزلاقها عن المدرج في مطار "موآن" الدولي.

وأصدرت لجنة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية التابعة لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل تقريرا أوليا عن الحادث على موقعها على الإنترنت، أمس الاثنين.

وقالت لجنة التحقيق إنه تم العثور على ريش وبقع دم من طيور البط البري، في محركيْ الطائرة.

ولم يتم تحديد توقيت اصطدام الطيور، لكن الطيار أصدر تنبيه استغاثة في الساعة 8:58:56 صباحا وأخطر برج المراقبة بأن الطائرة ستهبط على بطنها بسبب اصطدام طيور بمحركاتها.

وقد توقف مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة عن التسجيل قبل ست ثوانٍ من مكالمة الطوارئ التي أطلقها الطيار. وبعد أربع دقائق وسبع ثوانٍ، تحطمت الطائرة على تلة خرسانية في نهاية المدرج.

ويعد هذا هو أول تقرير رسمي في الحادث، وتم إصداره بعد تقديم المعلومات لأسر الضحايا يوم السبت.
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