القائم بأعمال الرئيس يتفقد حركة المرور في العطلة مع تساقط ثلوج كثيفة

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أمر القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" المسؤولين الحكوميين بالتأكد من أن التدابير الرامية إلى تسهيل حركة المرور خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، خاصة مع إصدار تحذيرات بشأن الثلوج الكثيفة في جميع أنحاء البلاد.جاء ذلك خلال زيارة لمركز إدارة المرور التابع لشركة كوريا للطرق السريعة أمس الاثنين، حيث دعا تشيه إلى توفير معلومات كافية عن حركة المرور في الوقت الفعلي وغيرها من المعلومات ذات الصلة من خلال وسائل مختلفة، معربا عن قلقه بشأن سلامة الطرق في حالة انخفاض درجات الحرارة بعد هطول الثلوج والأمطار.وقد زار تشيه مركز عمليات الطوارئ في مدينة سيول للتحقق من خطط إدارة السلامة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأشار إلى أن مركز 119 هو المكان الأول الذي يلجأ إليه الناس في حالة الأزمات، وأمر بإنشاء روابط شاملة بين الوكالات ذات الصلة لضمان الإسعافات الأولية السريعة والنقل في حالات الطوارئ.كما زار تشيه إحدى وحدات الدورية التابعة للشرطة في سيول لتشجيع الضباط هناك والتأكيد على ضرورة إجراء دوريات وقائية.