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أكثر من 12 مليون سائح أجنبي زاروا سيول العامَ الماضي

Write: 2025-01-28 13:20:14Update: 2025-01-28 13:57:13

أكثر من 12 مليون سائح أجنبي زاروا سيول العامَ الماضي

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  عدد  السياح  الأجانب الذين  زاروا  العاصمة الكورية  الجنوبية  سيول  خلال  العام  الماضي  قد  تجاوز  مستوى  10  ملايين، ليعود  إلى  ما  كان  عليه  قبل  جائحة  كورونا.
وقالت  بلدية  سيول  اليوم  إن  عدد  السياح الأجانب  الذين  زاروا  العاصمة  خلال  الأحد  عشر  شهرا  الأولى من  العام  الماضي قد  بلغ  12  مليونا  و120  ألفا،  وهو  ما  يمثل  95%  بالمقارنة مع  نفس  الفترة من  عام  2019  قبل  اندلاع جائحة  كورونا،  عندما  بلغ  12  مليونا  و274  ألفا،  والذي  كان  الأعلى على  الإطلاق.
وكان  عدد  السياح الأجانب  في  سيول  قد  شهد  انخفاضا  كبيرا  خلال  عام  2020  نتيجة  لجائحة  كورونا، ثم  ظل  يسجل  ارتفاعا  شهريا.
ومن  ناحية  أخرى،  استضافت  مدينة  سيول  عددا  من  الفعاليات والأحداث  الدولية  بما  في  ذلك  "أسبوع  الحياة الذكية"،  وبالتالي  تم  اختيارها  كأفضل  مدينة  لاجتماعات الشركات  والسياحة  الترويجية والمؤتمرات  والمعارض  في  العام  الماضي، وذلك  للعام  العاشر على  التوالي،  ضمن  جائزة  اختيارات قراء  مجلة  المسافر الدولي  لعام  2024.
كما  استضافت  سيول  فعالية  أفضل  50  مطعما  آسيويا  لأول  مرة  في  كوريا،  وقامت  بإنشاء  "قمر سيول"  باعتباره  معلما  سياحيا  ليليا.
وتخطط  بلدية  سيول  هذا  العام  لتنفيذ  برامج  سياحية  متميزة تسمح  للمسافرين  بالاستمتاع طوال  أيام  السنة.
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