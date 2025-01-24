عدد العمال الأجانب في كوريا يتجاوز مليونا وظهور منصات خاصة لتوظيفهم

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تجاوز عدد الأجانب الذين يعملون في كوريا الجنوبية مستوى مليون، وبالتوازي مع ذلك ظهرت منصات خاصة لتوظيفهم. ووفقا للصناعة ذات الصلة، طرحت منصة "جوب كوريا" خدمة "كليك" لتوظيف القوى العاملة الأجنبية من أجل تقديم معلومات عن فرص العمل للأجانب في الشركات المحلية خلال شهر يوليو من العام الماضي، مع تقديم ترجمة ببعض اللغات الأجنبية، بما في ذلك الصينية والإنغليزية، لتقديم فرص عمل ملائمة لذوي المواهب الأجانب، وتوفير فرص توظيفهم للشركات المحلية.ويمكن للباحثين عن العمل التعرف على إعلانات الوظائف من خلال تحديد مناطق العمل والكفاءات اللغوية وتأشيرات الدخول وغيرها، بينما يمكن للشركات نشر إعلانات التوظيف من خلال اختيار أنواع تأشيرات الدخول وكفاءات اللغة الكورية واللغات الأجنبية المفضلة.كما أطلقت منصة "سارام إين" خدمة "كو ميت" لتوظيف القوى العاملة الأجنبية في كوريا، ودعم الشركات المحلية الراغبة في توظيفهم، وذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي.وتتزود هذه الخدمة بترجمة إلى بعض اللغات الأجنبية إلى جانب إدخال نظام الاعتماد على الأجانب الذي يسمح للشركات المحلية بتوظيف القوى العاملة الموثوق بها.وفقا لنتائج مسح حالات الإقامة والتوظيف للمهاجرين لعام 2024 الذي أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية الشهر الماضي، تجاوز عدد الأجانب العاملين المقيمين في كوريا مستوى مليون لأول مرة، ليصل إلى مليون و10 آلاف في شهر مايو من العام الماضي.