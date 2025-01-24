انسحاب مؤقت لبعض الجنود الكوريين الشماليين من الخطوط الأمامية في كورسك

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام أجنبية إن بعض الجنود الكوريين الشماليين في روسيا، قد انسحبوا مؤقتا من الخطوط الأمامية في منطقة كورسك.ونقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم عن المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة الأوكرانية قوله إن الجنود الكوريين الشماليين المنسحبين كانوا قد شاركوا في معارك في منطقة كورسك، التي يقع فيها مركز العمليات الخاصة للقوات البحرية الأوكرانية رقم 73.ومن ناحية أخرى، قالت منصة إعلامية أوكرانية إن القوات الكورية الشمالية تتعافى حاليا في قواعدها وتنتظر وصول تعزيزات في منتصف مارس القادم.ونقلت بعض التقارير عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن القوات الروسية استعادت حتى الآن حوالي 50% من أراضي كورسك التي كانت احتلتها القوات الأوكرانية، وأضاف أنه لم يتم رصد أي تحرك لإرسال المزيد من الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا في الوقت الحاضر.